Как сделать СВЧ-пушку из микроволновки
СВЧ-пушка — мощный аппарат, способный направленно излучать СВЧ-волны. Его можно сделать своими руками из микроволновки. Он требует максимальной осторожности как при создании, так и при использовании. Далее мы перечислим,зачем нужен этот самодельный прибор.
Как использовать направленный СВЧ-излучатель
Мощная СВЧ-пушка может быть использована в таких целях:
- Уничтожение жуков и прочих вредных насекомых. Микроволны превращают молекулы жидкости в пар — так можно истребить жучков, грызущих деревянные постройки. Сама древесина от микроволн не страдает.
- Плавление цветных металлов.
- Сушка и стерилизация круп (убивает жучков и бактерии).
- Вывод из строя подслушивающих устройств. Микроволны препятствует работе любых «шпионских» приборов.
- Помехи для соседского телевизора, включенного на полную громкость, — можно запросто убавить звук. Следует учесть: в 10 м от пушки зависают телефоны, а в компьютерах и телевизорах происходит искажение звука. Запрещается долгое воздействие на эти устройства — они могут взорваться.
- Зажигание ламп дневного света с большого расстояния.
- Кипячение небольшого количества воды.
Как сделать СВЧ-пушку
Вам понадобится микроволновая печь — подойдет любая, даже сгоревшая. Пушку будем делать из магнетрона — это главный элемент любой СВЧ-печки. Он должен быть в рабочем состоянии. Для создания прибора также понадобится:
- Емкость — например, консервная банка. Лучший вариант — корпус от громкоговорителя.
- Проволока и прочая мелочь, которая может пригодиться при соединении деталей устройства.
Первым делом нужно извлечь магнетрон. Изначально этот элемент создавался для генерирования СВЧ электромагнитных колебаний в РЛС (радиолокационных станциях). В микроволновках установлены магнетроны, генерирующие микроволны частотой 2,45 ГГц.
Как устроен магнетрон
С виду излучатель напоминает радиатор, увенчанный штырем. Мощность излучения составляет 0,7-0,8 кВт. Если покупать магнетрон с рук, на радиорынке, он обойдется вам примерно в 800 рублей.
Принципиальная электрическая схема позволяет досконально разобраться в магнетроне, который по сути диод. Катод накаляется, из него выбиваются электроны. Анод — холодный, имеет резонаторы, усложняющие вид электрополя, образуемого в излучателе. Последний помещен между катушками с током — они создают магнитное поле, которое искривляет прямолинейный путь электронов. Без действия магнитного поля электроны стремились бы к аноду по прямой, а так путь электронов искривлен под воздействием силы Лоренца.
Необходимо обеспечить питание излучателя: например, от преобразователя с зарядным устройством из компьютерного блока бесперебойного питания.
Работать с пушкой нужно крайне осторожно: нельзя, чтобы излучение сфокусировалось на теле, особенно это опасно для глаз.
Зачем нужна антенна
Для целенаправленного действия СВЧ-пушке нужна антенна. Для этого сделайте в банке отверстие.
В банке высотой 175 мм и диаметром 75 мм проделывают сбоку дырку диаметром 20 мм, отступив от донышка на 37 мм. Магнетрон достают из корпуса печки, а провода, идущие к нему, удлиняют проволокой.
Занимаясь конструированием, будьте осторожны. СВЧ-устройство, созданное на основе магнетрона, сильно нагревается, поэтому не включайте его надолго. Следует опасаться СВЧ-излучения: его воздействие на организм до конца не изучено. Работая с излучателем, обязательно пользуйтесь средствами защиты.
Комментарии
Подробней пожалуйста, чертежи в студию, а то надоели эти весенние многометровые паводки в конце лета…
Добрый вечер, подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой, приобрёл в мвидео микроволновую печь Hotpoint Ariston mod: MWHA 2011 MSO в октябре 2020 года, проблема в том что свернулась вертушка одна на панели управления что мне делать?! Полностью блок менять или саму вертушку можно заменить?
Замени автоматы
Кто нибудь сталкивался с таким.. Микроволновка выключена, в сеть вилку вставляешь-вырубает автоматы, при прозвонке мультяшкой, короткого нет, предохранители целы. Менял транс на рабочий, толку ноль. Микрики в норме.
Откройте свою микроволновку там есть все номиналы
Ещё бы номиналы компонентов были указаны, было бы здорово.
А подробней с чертежом!!! Ни как сложно.
Ну всё. Теперь солнечную погоду над своей дачей я гарантирую.