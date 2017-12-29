Как сделать СВЧ-пушку из микроволновки

СВЧ-пушка — мощный аппарат, способный направленно излучать СВЧ-волны. Его можно сделать своими руками из микроволновки. Он требует максимальной осторожности как при создании, так и при использовании. Далее мы перечислим,зачем нужен этот самодельный прибор.

Как использовать направленный СВЧ-излучатель

Мощная СВЧ-пушка может быть использована в таких целях:

Уничтожение жуков и прочих вредных насекомых. Микроволны превращают молекулы жидкости в пар — так можно истребить жучков, грызущих деревянные постройки. Сама древесина от микроволн не страдает.

Плавление цветных металлов.

Сушка и стерилизация круп (убивает жучков и бактерии).

Вывод из строя подслушивающих устройств. Микроволны препятствует работе любых «шпионских» приборов.

Помехи для соседского телевизора, включенного на полную громкость, — можно запросто убавить звук. Следует учесть: в 10 м от пушки зависают телефоны, а в компьютерах и телевизорах происходит искажение звука. Запрещается долгое воздействие на эти устройства — они могут взорваться.

Зажигание ламп дневного света с большого расстояния.

Кипячение небольшого количества воды.

Как сделать СВЧ-пушку

Вам понадобится микроволновая печь — подойдет любая, даже сгоревшая. Пушку будем делать из магнетрона — это главный элемент любой СВЧ-печки. Он должен быть в рабочем состоянии. Для создания прибора также понадобится:

Емкость — например, консервная банка. Лучший вариант — корпус от громкоговорителя.

Проволока и прочая мелочь, которая может пригодиться при соединении деталей устройства.

Первым делом нужно извлечь магнетрон. Изначально этот элемент создавался для генерирования СВЧ электромагнитных колебаний в РЛС (радиолокационных станциях). В микроволновках установлены магнетроны, генерирующие микроволны частотой 2,45 ГГц.

Как устроен магнетрон

С виду излучатель напоминает радиатор, увенчанный штырем. Мощность излучения составляет 0,7-0,8 кВт. Если покупать магнетрон с рук, на радиорынке, он обойдется вам примерно в 800 рублей.

Принципиальная электрическая схема позволяет досконально разобраться в магнетроне, который по сути диод. Катод накаляется, из него выбиваются электроны. Анод — холодный, имеет резонаторы, усложняющие вид электрополя, образуемого в излучателе. Последний помещен между катушками с током — они создают магнитное поле, которое искривляет прямолинейный путь электронов. Без действия магнитного поля электроны стремились бы к аноду по прямой, а так путь электронов искривлен под воздействием силы Лоренца.

Необходимо обеспечить питание излучателя: например, от преобразователя с зарядным устройством из компьютерного блока бесперебойного питания.

Работать с пушкой нужно крайне осторожно: нельзя, чтобы излучение сфокусировалось на теле, особенно это опасно для глаз.

Зачем нужна антенна

Для целенаправленного действия СВЧ-пушке нужна антенна. Для этого сделайте в банке отверстие.

В банке высотой 175 мм и диаметром 75 мм проделывают сбоку дырку диаметром 20 мм, отступив от донышка на 37 мм. Магнетрон достают из корпуса печки, а провода, идущие к нему, удлиняют проволокой.

Занимаясь конструированием, будьте осторожны. СВЧ-устройство, созданное на основе магнетрона, сильно нагревается, поэтому не включайте его надолго. Следует опасаться СВЧ-излучения: его воздействие на организм до конца не изучено. Работая с излучателем, обязательно пользуйтесь средствами защиты.