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Как сделать СВЧ-пушку из микроволновки

СВЧ-пушка — мощный аппарат, способный направленно излучать СВЧ-волны. Его можно сделать своими руками из микроволновки. Он требует максимальной осторожности как при создании, так и при использовании. Далее мы перечислим,зачем нужен этот самодельный прибор.

Как может выглядеть СВЧ пушка

Как использовать направленный СВЧ-излучатель

Мощная СВЧ-пушка может быть использована в таких целях:

  • Уничтожение жуков и прочих вредных насекомых. Микроволны превращают молекулы жидкости в пар — так можно истребить жучков, грызущих деревянные постройки. Сама древесина от микроволн не страдает.
  • Плавление цветных металлов.
  • Сушка и стерилизация круп (убивает жучков и бактерии).
  • Вывод из строя подслушивающих устройств. Микроволны препятствует работе любых «шпионских» приборов.
  • Помехи для соседского телевизора, включенного на полную громкость, — можно запросто убавить звук. Следует учесть: в 10 м от пушки зависают телефоны, а в компьютерах и телевизорах происходит искажение звука. Запрещается долгое воздействие на эти устройства — они могут взорваться.
  • Зажигание ламп дневного света с большого расстояния.
  • Кипячение небольшого количества воды.

СВЧ пушка с раструбом

Как сделать СВЧ-пушку

Вам понадобится микроволновая печь — подойдет любая, даже сгоревшая. Пушку будем делать из магнетрона — это главный элемент любой СВЧ-печки.  Он должен быть в рабочем состоянии. Для создания прибора также понадобится:

  • Емкость — например, консервная банка. Лучший вариант — корпус от громкоговорителя.
  • Проволока и прочая мелочь, которая может пригодиться при соединении деталей устройства.

Первым делом нужно извлечь магнетрон. Изначально этот элемент создавался для генерирования СВЧ электромагнитных колебаний в РЛС (радиолокационных станциях). В микроволновках установлены магнетроны, генерирующие микроволны частотой 2,45 ГГц.

Принципиальная схема СВЧ пушки

Как устроен магнетрон

С виду излучатель напоминает радиатор, увенчанный штырем. Мощность излучения составляет 0,7-0,8 кВт. Если покупать магнетрон с рук, на радиорынке, он обойдется вам примерно в 800 рублей.

Принципиальная электрическая схема позволяет досконально разобраться в магнетроне, который по сути диод. Катод накаляется, из него выбиваются электроны. Анод — холодный, имеет резонаторы, усложняющие вид электрополя, образуемого в излучателе. Последний помещен между катушками с током — они создают магнитное поле, которое искривляет прямолинейный путь электронов. Без действия магнитного поля электроны стремились бы к аноду по прямой, а так путь электронов искривлен под воздействием силы Лоренца.

Необходимо обеспечить питание излучателя: например, от преобразователя с зарядным устройством из компьютерного блока бесперебойного питания.

Работать с пушкой нужно крайне осторожно: нельзя, чтобы излучение сфокусировалось на теле, особенно это опасно для глаз.

СВЧ пушка с фокусировкой

Зачем нужна антенна

Для целенаправленного действия СВЧ-пушке нужна антенна. Для этого сделайте в банке отверстие.

В банке высотой 175 мм и диаметром 75 мм проделывают сбоку дырку диаметром 20 мм, отступив от донышка на 37 мм. Магнетрон достают из корпуса печки, а провода, идущие к нему, удлиняют проволокой.

Занимаясь конструированием, будьте осторожны. СВЧ-устройство, созданное на основе магнетрона, сильно нагревается, поэтому не включайте его надолго. Следует опасаться СВЧ-излучения: его воздействие на организм до конца не изучено. Работая с излучателем, обязательно пользуйтесь средствами защиты.

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Комментарии

Дед Пихто 17.03.2021, 14:46

Подробней пожалуйста, чертежи в студию, а то надоели эти весенние многометровые паводки в конце лета…

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Илья 29.12.2020, 21:53

Добрый вечер, подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой, приобрёл в мвидео микроволновую печь Hotpoint Ariston mod: MWHA 2011 MSO в октябре 2020 года, проблема в том что свернулась вертушка одна на панели управления что мне делать?! Полностью блок менять или саму вертушку можно заменить?

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Незнайка 19.12.2020, 13:52

Замени автоматы

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Леший 23.09.2020, 13:21

Кто нибудь сталкивался с таким.. Микроволновка выключена, в сеть вилку вставляешь-вырубает автоматы, при прозвонке мультяшкой, короткого нет, предохранители целы. Менял транс на рабочий, толку ноль. Микрики в норме.

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Бездельник 08.12.2019, 16:02

Откройте свою микроволновку там есть все номиналы

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Павел 09.08.2019, 17:23

Ещё бы номиналы компонентов были указаны, было бы здорово.

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Александр 16.04.2019, 16:56

А подробней с чертежом!!! Ни как сложно.

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Метеоролог 16.11.2018, 10:50

Ну всё. Теперь солнечную погоду над своей дачей я гарантирую.

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